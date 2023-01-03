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OPINION

Прихильники МП живуть у світі видуманих пророцтв та магічного "богослов’я"

Євстратій Зоря
3 січня, 2023 вiвторок
12:09
Погляд Євстратій Зоря

З часом вони нарешті повернуться з полону "русского міра" до справжнього церковного життя

Більшості відомі п'ять психологічних стадій сприйняття:

• заперечення,

• гнів,

• торг,

• депресія і

• прийняття.

Помітив, що останніми місяцями прихильники МП стали активно приходити в коментарі на мою сторінку, чого давно вже не було. Бо вони вважали коментувати мене чимось нижчим за свою гідність.

Адже для них ми просто не існували. Як марсіани. Хтось десь їх вигадав, вони живуть у чужих фантазіях, але насправді їх нема.

Раніше чи пізніше прихильники МП зрозуміють, що реальний не їхній світ видуманих пророцтв, магічного "богослов’я" і віри у святість та непомильність адміністрації. А реальним є світ, в якому живе решта українського народу

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Тепер же реальність вривається в їхнє замкнене самодостатнє буття і це викликає у них гнів:

"Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом

Здесь чистое мутить питье

Мое

С песком и с илом?

За дерзость такову

Я голову с тебя сорву".

Тож за законами логіки наступний етап — торг.

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Раніше чи пізніше прихильники МП зрозуміють, що реальний не їхній світ видуманих пророцтв, магічного "богослов’я" і віри у святість та непомильність адміністрації. А реальним є світ, в якому живе решта українського народу.

І почнеться торг. Діалог, переговори.

Бажаю отцям, братам і сестрам якнайшвидше пройти всі стадії та нарешті повернутися з полону "русского міра" до справжнього церковного життя, прийнявши реальність того, що в Україні є і буде своя Помісна Церква, для буття якої не треба дозвіл чи згода Гундяєва та його патріархії.

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

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