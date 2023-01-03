Більшості відомі п'ять психологічних стадій сприйняття:

• заперечення,

• гнів,

• торг,

• депресія і

• прийняття.

Помітив, що останніми місяцями прихильники МП стали активно приходити в коментарі на мою сторінку, чого давно вже не було. Бо вони вважали коментувати мене чимось нижчим за свою гідність.

Адже для них ми просто не існували. Як марсіани. Хтось десь їх вигадав, вони живуть у чужих фантазіях, але насправді їх нема.

Раніше чи пізніше прихильники МП зрозуміють, що реальний не їхній світ видуманих пророцтв, магічного "богослов’я" і віри у святість та непомильність адміністрації. А реальним є світ, в якому живе решта українського народу

Читайте також: ТОП-3 найпереконливіших і найабсурдніших аргументів щодо нового церковного календаря

Тепер же реальність вривається в їхнє замкнене самодостатнє буття і це викликає у них гнів:

"Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом

Здесь чистое мутить питье

Мое

С песком и с илом?

За дерзость такову

Я голову с тебя сорву".

Тож за законами логіки наступний етап — торг.

Читайте також: "Русскій мір" і "російська церква" мають бути заборонені в Україні

Раніше чи пізніше прихильники МП зрозуміють, що реальний не їхній світ видуманих пророцтв, магічного "богослов’я" і віри у святість та непомильність адміністрації. А реальним є світ, в якому живе решта українського народу.

І почнеться торг. Діалог, переговори.

Бажаю отцям, братам і сестрам якнайшвидше пройти всі стадії та нарешті повернутися з полону "русского міра" до справжнього церковного життя, прийнявши реальність того, що в Україні є і буде своя Помісна Церква, для буття якої не треба дозвіл чи згода Гундяєва та його патріархії.

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.