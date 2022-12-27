ТОП-3 найпереконливіших і найабсурдніших аргументів щодо нового церковного календаря

Переконливі:

1. Новоюліанський календар більш точний з точки зору астрономії.

2. Більшість помісних православних церков дотримуються новоюліанського календаря.

3. Більшість жителів України підтримують перехід на новий календар у святкуванні Різдва Христового, проти — меншість, число прихильників щороку зростає, а опонентів — зменшується.

Були намагання свідомого впровадження "антирелігійних" світських календарів — французького і більшовицького, з відмовою від семиденного тижня та порядку обчислення місяців. Вони не прижилися, але якби існували трохи довше — то хіба слід було б і Церкві відмовитися від біблійної седмиці та власного календаря на користь "революційного"?

Абсурдні:

1. Релігійний календар має збігатися зі світським.

- Ісламський, юдейський, буддійський, індуїстський календарі — не лише не сходяться з міжнародним, але і мають принципово інші методи обчислення, тобто різниця між ними часто не фіксована (як між юліанським і новим календарями). Паралельне використання двох календарів — насправді дуже поширене явище.

Також були намагання свідомого впровадження "антирелігійних" світських календарів — французького і більшовицького, з відмовою від семиденного тижня та порядку обчислення місяців. Вони не прижилися, але якби існували трохи довше — то хіба слід було б і Церкві відмовитися від біблійної седмиці та власного календаря на користь "революційного"?

2. Ми ведемо літочислення "від Різдва Христового", тому Новий рік має бути після свята Різдва Христового.

- Кожному, хто хоч трохи обізнаний в темі, відомо, що до IV століття була поширена традиція святкувати Різдво і Хрещення Христа в один день як свято Богоявлення — і робити це 6 січня. Лише у другій половині IV ст. поступово стало домінувати окреме святкування Різдва Христового, перенесене на 25 грудня.

Ця дата є умовною і не зафіксована ані у Євангелії, ані у Переданні.

Літочислення "від Різдва Христового" набуло поширення з VI-VIII століть. При чому доведено на підставі порівняння історичних подій (наприклад, життя царя Ірода), що Спаситель найбільш ймовірно народився за кілька років "до Різдва Христового".

3. Ми не повинні "святкувати разом з мск.."

Багато чого і ми, і мск робимо подібно, бо це походить від загальних речей, а не від того, що є виключним надбанням мск. Якщо ми принципово почнемо все робити "не так, як у них" - дуже швидко зайдемо в абсурд. І такий спосіб рефлексій — означає ментальну прив’язку до ворога, а не реальне дистанціювання. Щоби її розірвати значно ефективніше ставитися байдуже до того, що і як там роблять. Як ставимося до "дня расіі" або "дня народнава єдінства".

Літочислення "від Різдва Христового" набуло поширення з VI-VIII століть. При чому доведено на підставі порівняння історичних подій (наприклад, життя царя Ірода), що Спаситель найбільш ймовірно народився за кілька років "до Різдва Христового"

Якщо дуже хочеться — то може варто перестати відзначати Новий рік, як нібито найголовніше свято? Адже саме таке гіпертрофоване відзначення Нового року — радянсько-мск традиція, свідомо запроваджена більшовиками у 1930-х роках як противага релігійному святкуванню Різдва Христового.

Бо здається самоочевидним, що "навагодніє абичаі", "дєдмарос" та інші подібні речі значно сильніше культурно сполучають нас з мск, ніж церковний календар.

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

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