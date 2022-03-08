Для допомоги Україні у Нідерландах за один день зібрали 106 млн євро

Про це повідомила пресслужба Верховної ради України у Telegram.



"Це попередня сума. Очікується, що найближчими днями вона збільшиться", - йдеться у повідомленні.



З цієї суми 15 мільйонів євро виділив уряд Нідерландів.



"Виручені кошти підуть на житло, медичну допомогу та чисту питну воду для постраждалих українців", - повідомляє ВРУ.



Акція відбувалась у прямому ефірі на десяти радіостанціях та у соціальних мережах.

