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Для допомоги Україні у Нідерландах за один день зібрали 106 млн євро

8 березня, 2022 вiвторок
13:37
війна з Росією Нідерланди-Україна

У Нідерландах відбулась акція збору грошей, щоб допомогти жертвам війни в Україні. Впродовж 1 дня зібрали понад 106 мільйонів євро

Про це повідомила пресслужба Верховної ради України у Telegram.

"Це попередня сума. Очікується, що найближчими днями вона збільшиться", - йдеться у повідомленні.

З цієї суми 15 мільйонів євро виділив уряд Нідерландів.

"Виручені кошти підуть на житло, медичну допомогу та чисту питну воду для постраждалих українців", - повідомляє ВРУ.

Акція відбувалась у прямому ефірі на десяти радіостанціях та у соціальних мережах.
 



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