Про це інформує Media Sapiens.

Сайт, який створили засновник Shevchuk Büro presentation agency Андрій Шевчук і дизайнер Іван Вергун, називається прапор.укр. Він призначений для дизайнерів та ілюстраторів, які використовують у своїх роботах українську національну айдентику, і дозволяє знайти та відтворити офіційні кольори українського прапора.

"З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну медіа, міжнародні та українські компанії активізували підтримку нашій країні в інфопросторі. Сотні дизайнерів продукували матеріали з українською символікою, зокрема, прапором", - поділився Вергун.

За його словами, коректні кольори прапора серед усіх цих дизайнів знайти було проблематично. Саме через це на світ з'явилися тисячі матеріалів із неправильними відтінками українського стяга.

Крім того, минулого року в День прапора Шевчук поділився у соцмережах дописом "Ти точно знаєш кольори прапора?". Тоді допис зібрав понад 72 тис. уподобань і охоплення в 320 тис., а понад 68 тис. користувачів поділилися ним. Також багато хто вперше відкрив для себе справжні сині та жовті відтінки українського прапора.

Усе це, за словами Шевчука та Вергуна, стало поштовхом для створення сайту.

"Уніфікація всіх символів та кольорів - це те, по чому нас ідентифікують за кордоном. Брендинг країни - це надважливо. Зараз в інфопросторі дуже багато різних зображень українського прапора. Коли спробуєте загуглити, то пошуковик видасть сотні неоднозначних варіантів відтінків, а вдаватися в деталі ДСТУ захоче далеко не кожен дизайнер", - розповів Шевчук.

Сайт, крім основних кольорів прапора, також містить гру на визначення правильних кольорів стяга. Також там є відповіді на популярні питання щодо візуалізації герба на прапорі, зміни співвідношення кольорів стяга тощо.

Довідково. У 2006 році в Україні було створено єдиний стандарт про державний український прапор. Він визначає загальні технічні вимоги до прапора, зокрема й відтінки синього та жовтого кольорів.