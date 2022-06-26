Для людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, запрацює додаткова гаряча лінія

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Розпочав роботу додатковий канал зв’язку гарячої лінії Мінреінтеграції з кризових питань для громадян, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Отримати консультацію та допомогу можна за номером 38(096) 078 84 33. Його обслуговують цілодобово. Також можна залишити повідомлення або зателефонувати через мобільні застосунки WatsUpp/Telegram/Viber.

Оператори надаватимуть інформацію з гуманітарних питань, питань щодо отримання статусу ВПО, повернення з тимчасово окупованих територій до України, та консультуватимуть люде,що були примусово переміщені до РФ

25 червня віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що депортовані українці зможуть повертатися в Україну без документів та звернутися за допомогою з придбанням квитків додому.

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