Для людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, запрацює додаткова гаряча лінія
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запустило додатковий номер гарячої лінії для жителів тимчасово окупованих територій та людей, які перебувають за кордоном
Про це повідомила пресслужба міністерства.
"Розпочав роботу додатковий канал зв’язку гарячої лінії Мінреінтеграції з кризових питань для громадян, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.
Отримати консультацію та допомогу можна за номером 38(096) 078 84 33. Його обслуговують цілодобово. Також можна залишити повідомлення або зателефонувати через мобільні застосунки WatsUpp/Telegram/Viber.
Оператори надаватимуть інформацію з гуманітарних питань, питань щодо отримання статусу ВПО, повернення з тимчасово окупованих територій до України, та консультуватимуть люде,що були примусово переміщені до РФ
- 25 червня віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що депортовані українці зможуть повертатися в Україну без документів та звернутися за допомогою з придбанням квитків додому.
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