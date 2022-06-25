Україна розробляє маршрути повернення для людей, яких депортували окупанти, - Верещук

Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

Допомагатимуть повернутись депортованим українцям, яким вдалось виїхати до Латвії та Естонії.

"Три четвертих людей від усієї кількості тих, хто пройшли страшні фільтраційні табори РФ, вдається врятуватися, але не всі вони повертаються в Україну", - повідомила міністерка.

За її словами, частина людей залишись без документів, що посвідчують особу, бо їх забирають у фільтраційних таборах.

"Ми зараз розробляємо маршрути, за якими будуть курсувати безкоштовні автобуси, маршрутні транспортні засоби, які будуть допомагати українцям без грошей, фактично без паспортів, їх немає, їх просто відбирають у цих фільтраційних таборах, дістатися до України", - сказала Верещук.

Вона також розповіла про домовленість із прикордонниками для в'їзду українців, які не мають паспортів.

22 квітня ЗМІ повідомляли, що кількість українських біженців, що прибувають до Естонії через Росію, продовжує зростати.

12 червня ми писали про українців, які виїхали з окупованих територій до Грузії. Біженці із загарбаних територій розповідали про те, що їх змушували роздягатися у фільтраційних таборах або вони були свідками побиття, коли вони хотіли врятуватись від війни.

18 червня Кабінет Міністрів України створив Координаційний штаб з питань захисту прав депортованих. Його очолила віцепрем'єрка Ірина Верещук.

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