Ірина Верещук очолить штаб із захисту прав депортованих

Про це повідомляє Урядовий портал.

Уряд утворив Координаційний штаб з питань захисту прав осіб, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією проти України, а також затвердив Положення про нього.

"Головою Координаційного штабу визначено Віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук. До складу штабу увійшли Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, представники центральних органів виконавчої влади, силових структур та інші.

Основними завданнями Координаційного штабу є сприяння діяльності щодо захисту прав депортованих між усіма зацікавленими сторонами, а також визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань щодо таких осіб", – йдеться в повідомленні.