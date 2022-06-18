Ірина Верещук очолить штаб із захисту прав депортованих
Кабінет міністрів України створив Координаційний штаб з питань захисту прав депортованих. Очолить його віцепрем'єрка Ірина Верещук
Про це повідомляє Урядовий портал.Уряд утворив Координаційний штаб з питань захисту прав осіб, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією проти України, а також затвердив Положення про нього.
"Головою Координаційного штабу визначено Віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук. До складу штабу увійшли Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, представники центральних органів виконавчої влади, силових структур та інші.
Основними завданнями Координаційного штабу є сприяння діяльності щодо захисту прав депортованих між усіма зацікавленими сторонами, а також визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань щодо таких осіб", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, як раніше заявляла Верещук, "засуджені" в "ДНР" до смертної кари іноземні військові ЗСУ рано чи пізно будуть звільнені.
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