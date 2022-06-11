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Головна війна з Росією "Засуджені" в "ДНР" до смертної кари іноземні військові ЗСУ рано чи пізно будуть звільнені, - Верещук

"Засуджені" в "ДНР" до смертної кари іноземні військові ЗСУ рано чи пізно будуть звільнені, - Верещук

11 червня, 2022 субота
14:38
війна з Росією

Очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук висловила впевненість, що "засуджені" в "ДНР" до страти за службу в ЗСУ Ейден Аслін, Шон Піннер, Саадун Брагім повернуться додому

Про це вона написала в телеграмі.

"У тимчасово окупованому Донецьку фіктивний суд терористів виніс "вирок" трьом військовослужбовцям Збройних сил України: Ейдену Асліну, Шону Піннеру, Саадуну Брагіму. Вони іноземці, але від того не перестають бути українськими військовослужбовцями", - зауважила Ірина Верещук.

За словами міністерки, організатори суду розуміють його "юридичну нікчемність" і наслідки. Вона зауважила, що російські судді не стали брати в ньому участь, а передали справу самопроголошеній владі Донецька.

Ірина Верещук зазначила, що мета окупантів - тероризувати західну суспільну думку за допомогою загрози розстрілу трьох заручників, і додала, що Україна не повинна "вестись на істерики самозванців".

"Що там в голові у терористів, звісно, я не знаю. Втім, щось мені підказує, що, зрештою, так чи інакше, рано чи пізно, ці три військовослужбовці будуть обміняні (або іншим чином потраплять додому)", - наголосила очільниця Мінреінтеграції.

За її словами, Україна має справу з професійними терористами, які вчиняють раціонально. Саме тому з ними потрібно розмовляти спокійно та професійно. Ірина Верещук додала, що окупанти добре розуміють можливі невиправні наслідки цих дій щодо українських військових для себе й інших росіян.

  • 9 червня терористи "ДНР" "засудили" до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ, – британців Ейдена Асліна, Шона Піннера, а також підданого Марокко Саадуна Брагіма.
  • 9 червня у Великій Британії заявили, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.
  • 10 червня державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої “ДНР” щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ.
  • 10 червня Управління Верховного комісара ООН з прав людини засудило смертний вирок трьох українських військовослужбовців британського та марокканського походження та назвало його воєнним злочином.

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Донецьк
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"ДНР"
Ірина Верещук
Військові новини
Мінреінтеграції
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