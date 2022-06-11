Про це вона написала в телеграмі.

"У тимчасово окупованому Донецьку фіктивний суд терористів виніс "вирок" трьом військовослужбовцям Збройних сил України: Ейдену Асліну, Шону Піннеру, Саадуну Брагіму. Вони іноземці, але від того не перестають бути українськими військовослужбовцями", - зауважила Ірина Верещук.

За словами міністерки, організатори суду розуміють його "юридичну нікчемність" і наслідки. Вона зауважила, що російські судді не стали брати в ньому участь, а передали справу самопроголошеній владі Донецька.

Ірина Верещук зазначила, що мета окупантів - тероризувати західну суспільну думку за допомогою загрози розстрілу трьох заручників, і додала, що Україна не повинна "вестись на істерики самозванців".

"Що там в голові у терористів, звісно, я не знаю. Втім, щось мені підказує, що, зрештою, так чи інакше, рано чи пізно, ці три військовослужбовці будуть обміняні (або іншим чином потраплять додому)", - наголосила очільниця Мінреінтеграції.

За її словами, Україна має справу з професійними терористами, які вчиняють раціонально. Саме тому з ними потрібно розмовляти спокійно та професійно. Ірина Верещук додала, що окупанти добре розуміють можливі невиправні наслідки цих дій щодо українських військових для себе й інших росіян.

9 червня терористи "ДНР" "засудили" до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ, – британців Ейдена Асліна, Шона Піннера, а також підданого Марокко Саадуна Брагіма.

9 червня у Великій Британії заявили, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.

10 червня державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої “ДНР” щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ.

10 червня Управління Верховного комісара ООН з прав людини засудило смертний вирок трьох українських військовослужбовців британського та марокканського походження та назвало його воєнним злочином.

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