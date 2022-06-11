Смертний вирок для українських добровольців-іноземців є військовим злочином – ООН

Про це повідомляє пресслужба ООН.

"Управління ООН з прав людини стурбоване тим, що так званий Верховний суд самопроголошеної ДНР засудив трьох військовослужбовців до страти. Українське командування повідомило, що всі чоловіки входили до складу Збройних сил України, а це означає, що їх не слід вважати найманцями. Такі процеси проти військовополонених є воєнним злочином", – заявила речниця управління Равіна Шамдасані.

Крім того, представники ООН не вірять у справедливий розгляд справи в судових органах маріонеткових утворень.

"З 2015 року ми спостерігали, що так звана судова влада в цих невизнаних республіках не дотримується основних гарантій справедливого судового розгляду, як-от публічні слухання, незалежність, неупередженість судів, право не бути примушеним давати свідчення тощо", – наголосив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.