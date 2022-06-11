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Головна війна з Росією Смертний вирок для українських добровольців-іноземців є військовим злочином – ООН

Смертний вирок для українських добровольців-іноземців є військовим злочином – ООН

11 червня, 2022 субота
03:55
війна з Росією Терористи "ДНР" засудили до страти трьох іноземних добровольців

Управління Верховного комісара ООН з прав людини засудило смертний вирок трьох українських військовослужбовців британського та марокканського походження

Про це повідомляє пресслужба ООН.

"Управління ООН з прав людини стурбоване тим, що так званий Верховний суд самопроголошеної ДНР засудив трьох військовослужбовців до страти. Українське командування повідомило, що всі чоловіки входили до складу Збройних сил України, а це означає, що їх не слід вважати найманцями. Такі процеси проти військовополонених є воєнним злочином", – заявила речниця управління Равіна Шамдасані.

Крім того, представники ООН не вірять у справедливий розгляд справи в судових органах маріонеткових утворень.

"З 2015 року ми спостерігали, що так звана судова влада в цих невизнаних республіках не дотримується основних гарантій справедливого судового розгляду, як-от публічні слухання, незалежність, неупередженість судів, право не бути примушеним давати свідчення тощо", – наголосив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

  • Нагадаємо, 9 червня терористи "ДНР" "засудили" до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ – британців Ейдена Асліна, Шона Піннера, а також підданого Марокко Саадуна Брагіма.
  • У Великій Британії вважають, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої “ДНР” щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ.
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