Смертний вирок для українських добровольців-іноземців є військовим злочином – ООН
Управління Верховного комісара ООН з прав людини засудило смертний вирок трьох українських військовослужбовців британського та марокканського походження
Про це повідомляє пресслужба ООН.
"Управління ООН з прав людини стурбоване тим, що так званий Верховний суд самопроголошеної ДНР засудив трьох військовослужбовців до страти. Українське командування повідомило, що всі чоловіки входили до складу Збройних сил України, а це означає, що їх не слід вважати найманцями. Такі процеси проти військовополонених є воєнним злочином", – заявила речниця управління Равіна Шамдасані.
Крім того, представники ООН не вірять у справедливий розгляд справи в судових органах маріонеткових утворень.
"З 2015 року ми спостерігали, що так звана судова влада в цих невизнаних республіках не дотримується основних гарантій справедливого судового розгляду, як-от публічні слухання, незалежність, неупередженість судів, право не бути примушеним давати свідчення тощо", – наголосив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.
- Нагадаємо, 9 червня терористи "ДНР" "засудили" до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ – британців Ейдена Асліна, Шона Піннера, а також підданого Марокко Саадуна Брагіма.
- У Великій Британії вважають, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої “ДНР” щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ.
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