До Естонії прибувають українські біженці, яких раніше вивезли в Росію

Про це пише видання ERR



За даними видання автобус із Санкт-Петербурга до Таллінна став єдиним шляхом втечі для біженців з України, які були депортовані до Росії.



Сергій вирушив з Маріуполя 12 квітня.



"Мені сказали, що є така можливість, що я можу поїхати до Івангорода, перетнути кордон, а потім поїхати до Варшави через Прибалтику і звідти назад на батьківщину", - сказав він.



За його словами, естонські прикордонники не дали їм жодних рекомендацій чи вказівок.



"Нам там сказали, що десь є волонтери, а де вони? Шукайте самі, може на автовокзалі. Але, на щастя, у нас був фантастичний водій автобуса — я йому щиро вдячний. Він сказав нам, що хтось їде назустріч", – розповів Сергій.



За словами киянина волонтера Михайла, організація займається тими біженцями, які мають намір залишитися в Естонії або принаймні залишитися тут трохи довше, але буде допомагати біженцям, які прибувають транзитом.



"Є одна бабуся, якій потрібно купити квиток на автобус до Варшави. Якщо в неї немає банківської картки, то як вона може купити квиток у Таллінні посеред ночі? Я купив їй квиток через додаток, і вона повернула мені майже до цента", – сказав Михайло.



За його словами, ця жінка хотіла дістатися до родичів в Україні через Варшаву, але зазначив, що є й ті, хто не знає, куди звідси йти. Біженці можуть переночувати на автостанції, але оскільки їх кількість продовжує зростати, автовокзал Таллінна намагався привернути увагу чиновників до цього питання.



Видання повідомляє, що рекордні майже 80 біженців прибули на автовокзал Таллінна у вівторок (20 квітня), кожен десятий з яких мав намір залишитися в Естонії на більш тривалий період.

Нагадаємо, станом на 19 квітня до Естонії прибули понад 31 тисяча українських біженців.

Також Естонія стала рекордсменом, пообіцявши Україні допомогу на суму майже 0,8% її власного ВВП.