Для людей з інвалідністю: Укрзалізниця запустила сервіс онлайн-замовлення інклюзивних вагонів

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Запускаємо новий і важливий сервіс – онлайн-замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю! Відтепер не потрібно приїздити на вокзал, аби забронювати місце. Хоча можливість замовити вагон безпосередньо у касі також залишається у якості резервної", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сервіс орієнтований на людей з інвалідністю І групи, дітей з інвалідністю, пасажирів на колісних кріслах та їхніх супроводжувачів.

Для того, аби отримати квиток в інклюзивний вагон, потрібно подати заявку через онлайн-сервіс принаймні за 3 доби до дати запланованої подорожі. Після цього оператори впродовж 24 годин опрацюють заявку та зв'яжуться із замовником.

В Укрзалізниці наголосили, що отримати та сплатити за квиток можна лише на касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда.

У компанії розповіли, що наразі займаються впровадженням програми "Безбар'єрна залізниця": в парку Укрзалізниці вже є 50 вагонів з підйомниками або пандусами, з них 37 - вагони нового покоління. Їх збудовано протягом останнього року.

"Усі ці вагони мають умови для інклюзивного користування, зокрема, є універсальна вбиральня і купе облаштоване для потреб людей з інвалідністю. У новозбудованих вагонах у такому купе розташовані спальні дивани, які можуть змінювати кут нахилу й фіксувати тіло, пульт для регулювання освітлення, кнопку для звернення до провідника та пристрій для гучномовного зв'язку з ним", - додали в Укрзалізниці.