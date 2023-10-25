Для підтримки туризму: Шрі-Ланка запровадила безкоштовні туристичні візи для 7 країн, серед них РФ

Про це пише Reuters.

Окрім Росії, пілотна програма безкоштовних туристичних віз діятиме для Китаю, Індії, Японії, Таїланду, Індонезії та Малайзії. Громадяни цих країн можуть отримати візи до 31 березня 2024 року.

Таким Шрі-Ланка намагається відродити свою економіку, що постраждала від кризи та прискорити відновлення туризму. До 2026 року країна планує досягти показника в п'ять мільйонів прибуттів.

"Країна з 22-мільйонним населенням, відома своїми пляжами, старовинними храмами та ароматним чаєм, зазнала удару по туристичній галузі спочатку через пандемію COVID-19, а потім через важку фінансову кризу минулого року, що супроводжувалася масовими протестами та нестачею товарів першої необхідності, таких як паливо", - зазначає видання.

Вказано, що у 2023 році Шрі-Ланка вперше з 2019 року досягне мільйонного показника прибуття туристів.

За інформацією Управління розвитку Шрі-Ланки, найбільше туристів у країну прибуває з Індії (200 310 осіб), на другому місці - Росія (132 300).