Шрі-Ланка купуватиме зерно у РФ, щоб упоратися з власною кризою
Війна Росії в Україні посилює гостру продовольчу ситуацію в Шрі-Ланці, яка може тривати до 2024 року, але РФ вже запропонувала країні пшеницю
Про це заявив прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Викремасінгхе в інтерв'ю Associated Press News.
Під час інтерв'ю Викремасінгхе заявив, що готовий прийняти більшу фінансову допомогу від Китаю, попри зростальну заборгованість його країни.
І хоча він визнав, що нині Шрі-Ланка знаходиться в скрутному становищі за власною виною, війна в Україні робить її ще гіршою.
Прем'єр-міністр Шрі-Ланки зазначив, що гостра нестача продовольства може тривати до 2024 року. За його словами, пшеницю Шрі-Ланці запропонувала Росія.
- 28 травня стало відомо, що Шрі-Ланка вирішила купувати нафту в Росії. Зазначається, що на такий крок Шрі-Ланка пішла, бо зіткнулась зі значним дефіцитом палива після оголошення дефолту.
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