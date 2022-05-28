Шрі-Ланка вирішила купувати нафту в Росії

Про це в інтерв’ю Bloomberg розповів очільник нафтової компанії Ceylon Petroleum Corp Суміт Віджесінхе.

Зазначається, що на такий крок Шрі-Ланка пішла, бо зіткнулась зі значним дефіцитом палива після оголошення дефолту.

За словами Віджесінхе, легка сибірська нафта буде перероблятися на нафтопереробному заводі компанії у Сапугасканді. Такий російський сорт сирої нафти є одним із декількох, які може переробляти цей НПЗ – разом із Murban та легкою іранською нафтою. Поки невідомо, як Шрі-Ланка буде платити за постачання.

"Сапугаскандський НПЗ вперше з 20 березня розпочне роботу з розвантаження вантажів сирої нафти завтра. Нафтопереробний завод почне виробляти перше пальне за шість днів", - міністр енергетики Шрі-Ланки Канчана Вієсекера.

Шрі-Ланка стала однією з останніх азіатських країн, яка пішла на пропозицію дешевої російської нафти після вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Росія рекордно збільшила експорт нафти до Китаю та Індії. Азія стала найбільшим покупцем російської сировини.

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