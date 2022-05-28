Шрі-Ланка вирішила купувати нафту в Росії
Шрі-Ланка у суботу отримає російську сиру нафту, яку використовуватиме для виробництва пального
Про це в інтерв’ю Bloomberg розповів очільник нафтової компанії Ceylon Petroleum Corp Суміт Віджесінхе.
Зазначається, що на такий крок Шрі-Ланка пішла, бо зіткнулась зі значним дефіцитом палива після оголошення дефолту.
За словами Віджесінхе, легка сибірська нафта буде перероблятися на нафтопереробному заводі компанії у Сапугасканді. Такий російський сорт сирої нафти є одним із декількох, які може переробляти цей НПЗ – разом із Murban та легкою іранською нафтою. Поки невідомо, як Шрі-Ланка буде платити за постачання.
"Сапугаскандський НПЗ вперше з 20 березня розпочне роботу з розвантаження вантажів сирої нафти завтра. Нафтопереробний завод почне виробляти перше пальне за шість днів", - міністр енергетики Шрі-Ланки Канчана Вієсекера.
Шрі-Ланка стала однією з останніх азіатських країн, яка пішла на пропозицію дешевої російської нафти після вторгнення Росії в Україну.
- Нагадаємо, Росія рекордно збільшила експорт нафти до Китаю та Індії. Азія стала найбільшим покупцем російської сировини.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.75
Купівля 34.75Продаж 35.98
-
EUR
Купівля 36.58Продаж 38.26
- Актуальне
- Важливе