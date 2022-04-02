"Для Полтавщини ранок не добрий, окупанти обстріляли Кременчук та Полтаву ракетами": голова полтавської ОВА
Дмитро Лунін закликав жителів Полтавщини реагувати на повітряну тривогу та негайно спускались до укриттів
Про це він повідомив в етері Espreso TV
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Лунін зауважив: "Для Полтавщини цей ранок не добрий. Сьогодні вночі були удари по Полтаві, зокрема по об’єктах інфраструктури, прилетіло 4 ракети, за попередньою інформацією постраждалих немає".
Також він додав, що атакували Кременчук, пожежі продовжують гасити, інформації щодо постраждалих немає: "По Кременчуку били також ракети, проте з авіації", – сказав Лунін.
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