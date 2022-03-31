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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Путін бачить, що стратегічно цю війну він вже не виграє, тому буде вдаватись до інших методів, — екскерівник Служби зовнішньої розвідки
Ексклюзив

Путін бачить, що стратегічно цю війну він вже не виграє, тому буде вдаватись до інших методів, — екскерівник Служби зовнішньої розвідки

31 березня, 2022 четвер
09:04
війна з Росією Микола Маломуж

Микола Маломуж зауважив, що Путін шукатиме варіанти відступу

"Чітко знаю, що Путін будь-який варіант захоче видати як перемогу, тому він нав’язує Україні ті позиції, які підпадають під його "перемогу": відмову України до вступу в НАТО, демілітаризацію і так далі.", – сказав він в етері Espreso TV.

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Маломуж додав, що безперервні обстріли та істерія, яка триває в російських мас-медіа навколо підтримки Путіна – це повністю підготовлена операція на час перемовин.
"Кремль уже намацує, який вихід ми сприймемо, і що водночас буде сприйнято росією, як перемога. Окрім того, Путіна буде тиснути не тільки відсіч ЗСУ, а консолідована і чітка позиція лідерів Заходу стосовно України. Це мають бути не просто слова, а спільні дії цих лідерів", – сказав він.

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Маломуж наголосив: "Дехто каже, що усе вже завершується, проте це не так – попереду вирішальна фаза. Передбачаю, що тиждень-два буде йти переговорний процес, буде відпрацьовуватись переговорний механізм. При позитивному сценарії до місяця часу ми б мали вийти на мирну угоду".

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