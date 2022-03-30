Варіант "відкладеної війни" - найнебезпечніший для України, - нардеп Ар'єв

Про це він заявив в етері Espreso TV.



"Будь-які домовленості не мають привести до того, що з Росії знімуть санкції, її знову відпустять в нормальні економічні відносини з цілим світом, а постачання компонентів зброї із Заходу відновиться. Цього не можна допустити", – сказав нардеп.



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Ар’єв додав: "Питання перенесеної, відкладеної війни – це найбільша небезпека для України. Росії потрібен час, щоб показати, що вони нібито досягли "успіху", а потім зробити висновки з попереднього етапу боротьби й готуватись до наступної війни з Україною, що буде набагато болючіше саме для нас".



Також він сказав, що в України залишається одне питання: або Росія доходить до рівня, коли не може відновити будь-які військові дії проти будь-якої країни-сусіда, і тоді можна говорити, що настає мир, або відкладаємо війну.



Напередодні, 29 березня відбулись перемовини Україна та росії. На перемовинах в Стамбулі українська делегація запропонувала нову систему гарантій безпеки для України за участі країн-членів Радбезу ООН та інших держав.



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