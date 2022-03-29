Поява Абрамовича на переговорах означає, що росія не готова втрачати комфорт для своєї еліти, — Омелян
Ексміністр інфраструктури, дипломат Володимир Омелян наголосив, що вихід з цієї війни повинен бути саме коштом росії
"Так званим російським елітам некомфортно перебувати в якомусь підмосковному санаторії – саме тому вони намагаються знайти якийсь вихід з цього становища. Я сподіваюсь, що цей вихід буде не коштом України, а саме коштом росії. Вони повинні заплатити за всі злочини на нашій території й повинні платити ще довго", – сказав він в етері Espreso TV
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Дипломат наголосив: "В російського народу має сформуватись історична пам’ять, що нападати не можна, бо це дуже дорого коштує, як і в людських життях, так і в матеріальних репараціях".
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Нагадаємо, сьогодні, 29 березня відбулись перемовини Україна та росії. На перемовинах в Стамбулі українська делегація запропонувала нову систему гарантій безпеки для України за участі країн-членів Радбезу ООН та інших держав
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