Після початку війни всі, хто підтримували проросійські партії, отримали "щеплення", тож тепер рейтинги будуть іншими, — політолог

"Дуже люблю читати сайт так званої "російської православної церкви" в Україні, там з’являється інформація, що затримали багатьох їхніх діячів, зокрема літератора Яна Таксюра, який закликав Путіна ввести в Україну війська. Тож відповідні служби діють", – наголосив він в етері Espreso TV.



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Політолог додав: "Спершу отримаймо перемогу, а по тому буде багато судів, колаборанти різного штибу понесуть відповідальність".



Також Ковальов зауважив щодо ситуації в Києві: "Зараз окупанти вдаються до терористичної стратегії обстрілів мирних житлових кварталів столиці, зокрема балістичними ракетами, мінометами та артилерією. Вони демотивовані, мають мало військ, тож вдаються до таких терористичних методів, щоб просто посіяти паніку серед мирного населення Києва. Ми ще раз закликаємо усіх громадян: при сигналі повітряної тривоги потрібно одразу йти в укриття. Найважливіше – це ваше життя, а після перемоги всі квартири й машини ми відбудуємо".



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