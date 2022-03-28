З росіянами можна домовитись. Питання тільки, хто буде забезпечувати цю домовленість, — журналіст Роман Цимбалюк

"В нашому випадку домовитись можна, але завжди має бути велика кількість українських вояків, які цю домовленість забезпечують. Якщо ти кажеш росіянам: будете рухатись в наш бік, ми стріляємо на ураження без пострілу вгору. Так воно працює", – сказав він в етері Espreso TV



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Цимбалюк також зазначив: "Зараз "припинити стріляти" означає, що окупанти залишаться на своїх позиціях, а росіянам нема що робити в Кївській області. Так само "лукашисти" рано чи пізно дадуть нам відповідь за це, а можливо, будуть десь висіти разом з Путіним. Тому що те, що відбувається в Київській області – це подарунок Україні від Лукашенка. Якби він не віддав свою територію, то окупанти не мали б змоги так швидко просунутись до Києва і робити ті всі жахіття".



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