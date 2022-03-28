В Києві та Київській області все житло, яке було втрачено, буде відновлено, – перший заступник голови КМДА
Микола Поворозник зауважив, що необхідно фіксувати всі зруйновання будівель, аби згодом отримати відшкодування або ж відновити будівлю
"Влада не залишитись нікого, хто потрапив в біду та через війну залишився без житла", – сказав він в етері Espreso TV.
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Поворозник додав, що руйнування також фіксує поліція, прокуратура та відповідні міські служби. Також він зазначив, що незабаром функція фіксування пошкодженого або зруйнованого майна з’явиться у додатку "Дія".
Окрім того, перший заступник голови КМДА зауважив, що згодом будуть програми по відшкодування коштів тим, хто був змушений виїхати зі своїх міст: "Проте про це ще говорити зарано, передовсім потрібно перемогти, а потім уже зайнятись питанням відновлення та компенсації", – сказав Поворозник.
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