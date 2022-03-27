Київ перебуває у воєнному режимі, окупанти все ще є навколо столиці та намагаються прорватись, – боєць ТрО Києва, політолог

"У місті з’явилось трішки більше автомобілів, ймовірно кияни частково повертаються до столиці, працюють основні магазини, відчиняються окремі кав’ярні. Проте не можна сказати, що місто почало жити звичним життям. Думаю, що це станеться не так скоро", – сказав він в етері Espreso TV.



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Боєць додав, що диверсанти, які працювали у Києві, поселились там ще за декілька місяців до наступу: "Диверсанти орендували житло у Києві, влаштовувались на роботу, мали фальшиві документи та легенди. Це ще раз підтверджує, що росія тривалий час готувала вторгнення в України", – зазначив Басараб.



Також він наголосив, що велику кількість диверсантів вдається ліквідовувати, зокрема це ефективно під час довгих комендантських годин, проте їх ще багато у Києві та в країні загалом.

Додамо, у Києві відновиться дистанційне навчання з 28 березня

Тим часом бізнес поступово відновлює роботу в столиці



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