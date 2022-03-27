У Києві відновиться дистанційне навчання з 28 березня
28 березня навчальні заклади Києва відновлять роботу в дистанційному режимі
Про це повідомила пресслужба КМДА.
За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, педагогічні колективи Києва готові розпочати освітній процес дистанційно з 28 березня.
"З понеділка заклади загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти столиці відновлять навчання в онлайн форматі. Ми приймали це рішення, спираючись на думку фахівців, в першу чергу психологів, які підтримують відновлення навчального процесу. Мета дистанційного навчання під час війни - не лише засвоєння нових знань, а й психологічна підтримка, спілкування, перемикання уваги дітей", - зазначив він.
Валентин Мондриївський зауважив, що викладачам дали сигнал, що навчання має бути без негативних оцінок і домашніх завдань великого обсягу, оскілько воно має допомагати дитині, а не завдавати стресу та хвилювань.
"Зараз не час фокусуватися тільки на вивченні нового матеріалу. Заняття мають бути орієнтованими і на повторювання – це буде ефективніше", - пояснив заступник голови КМДА.
Він додав, що Київ має достатній досвід та потужну базу для організації дистанційного навчання. Також для учнів і вчителів створили мережу онлайн-сервісів з метою розвитку та підтримки.
"Київ має досвід проведення такого навчання ще з часів карантинних обмежень. Напередодні педагогічні колективи вже розпочали навчальні, психологічні та розвивальні консультації з дітьми. Задля цього директори закладів освіти отримали чітку інструкцію, які платформи можна використовувати та яка мета залучення учнів", - наголосив Валентин Мондриївський.
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