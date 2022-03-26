"Ми будемо битись до останнього клаптика нашої землі й ніколи не визнаємо Крим чи Херсон, чи будь-яке інше місто не українським": боєць ЗСУ про ситуацію на Півдні

"Окупанти пробують діяти по всій Херсонській області, за Дніпром, ближче до Кінбурнської коси", – сказав він в етері Espreso TV.



Костенко зауважив, що в Миколаєві ситуація напружена, гудять сирени, проте потужних вибухів, як раніше – немає.



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"Основні бої точаться на рубежі Херсонської області. Там противник намагається вкопатись і тримати позиції. Окупанти пробують діяти по всій Херсонській області, за Дніпром, ближче до Кінбурнської коси. Наша артилерія та сили гідно їх зустрічають, не дають можливість закріпитись на тих рубежах, де вони хотіли", – зазначив він.

Також боєць додав, що російські війська окупували Херсонську область, починають там проводити поліцейські, контррозвідувальні заходи.



"Шукають воїнів АТО, так само тих, хто був досить активним, хто брав участь у політиці. Декого залякують, пробують перетягнути на свою сторону".



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Окрім того, Костенко наголосив: "Хочу звернутись до всіх, хто перебуває на окупованих територіях: не втрачайте надію, боріться, ми обов’язково повернемось. Ми ніколи не визнаємо ні Херсон, ні Крим, ні будь-які інші наші території російськими. Це наша вітчизняна війна і кожен клаптик землі наш".



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