"Миколаїв дає жару, орки відступають, хочуть закріпитись на позиціях, проте в них це погано виходить": радниця патронатної служби начальника миколаївської ОВА
Ольга Малярчук зазначила, що місто потрохи повертається до життя
"Орки зараз більше відступають, намагаються вкорінитись у позиції, зробити собі якесь укриття, проте у них це максимально погано вдається", – додала вона в етері Espreso TV.
Читайте також: Орки знаходять людей у підвалах Маріуполя, пропонують їм гроші, лиш би вони перейшли на сторону Ростова, — ексголова Мангуської РДА
Малярчук наголосила, що Миколаїв не просто тримає оборону, а робить все максимально для перемоги.
Читайте також: Ми мусимо щодня нагадувати про себе Європі, щоб вони не втомились від цієї війни, щоб активно виходили на протести, – нардепка Іванна Климпуш-Цинцадзе
Також радниця зауважила що проблемою залишається те, що окупанти не забирають тіла загиблих солдатів: "Це реальна проблема, бо нам доводиться робити цю роботу за них. Окупанти добивають своїх, не забирають своїх – реальне звірство. Ми пропонували їм, давали час, щоб забрати "двохсотих", вони відмовились", – сказала Малярчук.
Читайте також: Окупанти обстрілюють єдиний пішохідний міст в Чернігові, стріляють по волонтерах, неможливо пронести гумдопомогу, – боєць ТрО Чернігова
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 32.2Продаж 33
- Актуальне
- Важливе