Окупанти обстрілюють єдиний пішохідний міст в Чернігові, стріляють по волонтерах, неможливо пронести гумдопомогу, – боєць ТрО Чернігова
Микола Кривулько наголосив, що обстрілюють і вдень, і вночі. Волонтери не мають жодної змоги перенести гуманітарну допомогу
"Волонтерів вбивають…Я знаю історії, коли від людини залишалась тільки сумка", – наголосив він в етері Espreso TV.
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Кривулько зауважив, що в Чернігові російські війська зруйнували автомобільний міст, через який вивозили людей і завозили гуманітарну допомогу.
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"Волонтери стоять під Десною та не можуть переправити гуманітарну допомогу, бо окупанти обстрілюють єдиний пішохідний міст. Навіть руками не можемо пронести цю допомогу хоч для лікарень. Волонтерів вбивають…Я знаю історії, коли від людини залишалась тільки сумка. Обстрілюють вдень, і вночі артилерією та мінометами".
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Також боєць ТрО зазначив, що поки що запаси гумдопомоги є, люди не панікують, розтягують запаси, проте за його словами, на довго цих запасів не вистачить: "Тим паче не вистачить ліків та тієї гуманітарної допомоги, яка надходила в дитячі лікарні, з ліками було важко ще тиждень тому".
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