Ми закликаємо земляків в Криму краще обирати арешт, ніж війну проти свого народу, – член Меджлісу кримськотатарського народу

"Ми ведемо активну інформаційно роботу з нашими земляками, аби вони ховались від окупаційної армії та не йшли на війну проти України, або ж краще обирали варіант бути у СІЗО, але не воювати проти свого народу. Якщо ж хтось уже потрапив в окупаційну армію, то закликаємо здаватись в полон українським військам", – наголосив він в етері Espreso TV.



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Барієв зауважив, що окупанти ходять до домівок кримських татар. За його словами, це було зафіксовано як і в Сімферополі, так і в інших районах тимчасово окупованого Криму."Там приходять представники військкоматів та ведуть записи, хто є вдома, хто ні. Також вони окремо відзначають, хто служив на строковій службі в росії, або підписував контракт, чи мав досвід служби в ЗСУ, або ж в радянській армії", – сказав Барієв.Також він додав, що, на жаль, є випадки, коли хлопці підписували контракт на службу у рф ще до початку гарячої фази війни, тож їх забрали до лав окупаційних військ. Барієв наголосив, що їх закликають здаватись в полон українській армії.