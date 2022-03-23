Ми закликаємо земляків в Криму краще обирати арешт, ніж війну проти свого народу, – член Меджлісу кримськотатарського народу
Ескендер Барієв наголосив, що кримські татари активно проводять інформаційну роботу серед своїх земляків у Криму
"Ми ведемо активну інформаційно роботу з нашими земляками, аби вони ховались від окупаційної армії та не йшли на війну проти України, або ж краще обирали варіант бути у СІЗО, але не воювати проти свого народу. Якщо ж хтось уже потрапив в окупаційну армію, то закликаємо здаватись в полон українським військам", – наголосив він в етері Espreso TV.
Читайте також: Відповіддю на те, хто наші союзники, стане те, хто приїде до Києва, – головна редакторка онлайн-видання "Українська правда"
Читайте також: Україні необхідно дипломатично працювати з Китаєм, Сі Цзіньпінь уже "приміряє на себе регалії", що може впливати на Путіна, – екскерівник Служби зовнішньої розвідки
"Там приходять представники військкоматів та ведуть записи, хто є вдома, хто ні. Також вони окремо відзначають, хто служив на строковій службі в росії, або підписував контракт, чи мав досвід служби в ЗСУ, або ж в радянській армії", – сказав Барієв.
Також він додав, що, на жаль, є випадки, коли хлопці підписували контракт на службу у рф ще до початку гарячої фази війни, тож їх забрали до лав окупаційних військ. Барієв наголосив, що їх закликають здаватись в полон українській армії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.39Продаж 33.18
- Актуальне
- Важливе