Україні необхідно дипломатично працювати з Китаєм, Сі Цзіньпінь уже "приміряє на себе регалії", що може впливати на Путіна, – екскерівник Служби зовнішньої розвідки
Микола Маломуж переконаний, що ми маємо вести ефективний діалог з США, країнами ЄС, Туреччиною
"Також тему війну активно необхідно пропрацьовувати з Китаєм. Вони мають показати потугу, що мають змогу врегулювання світових процесів", – сказав він в етері Espreso.TV.
Маломуж наголосив, що в будь-яких угодах між Україною та росією має бути прописана послідовність дій. Цього не було у Мінських угодах, і це стало прорахунком для нас: "Якби була послідовність, як визначала порядок, то Путін нікуди б не дівся".
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Маломуж наголосив, що Україні необхідно надалі посилювати оборонну складову, а також посилювати ефективну переговорну групу і третю потужну складову наших партнерів: “Це має бути ефективний діалог з США, країнами ЄС, Туреччиною. Також цю тему активно необхідно пропрацьовувати з Китаєм. Вони мають показати потугу, що мають змогу врегулювання світових процесів. Сі Цзіньпінь уже "приміряє на себе регалії", що він може впливати на Путіна.
Також він додав: "Передовсім ефективність перемовин з росією буде залежати від того, наскільки наші інтереси відстоять Збройні сили України, наскільки сильно ми б’ємо ворога".
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