Україні необхідно дипломатично працювати з Китаєм, Сі Цзіньпінь уже "приміряє на себе регалії", що може впливати на Путіна, – екскерівник Служби зовнішньої розвідки

"Також тему війну активно необхідно пропрацьовувати з Китаєм. Вони мають показати потугу, що мають змогу врегулювання світових процесів", – сказав він в етері Espreso.TV.



Маломуж наголосив, що в будь-яких угодах між Україною та росією має бути прописана послідовність дій. Цього не було у Мінських угодах, і це стало прорахунком для нас: "Якби була послідовність, як визначала порядок, то Путін нікуди б не дівся".



Читайте також: Країна, яка гіпотетично може допомогти Україні, – це Польща, тим паче враховуючи загрозу з боку Білорусі, – радник міністра оборони України

Маломуж наголосив, що Україні необхідно надалі посилювати оборонну складову, а також посилювати ефективну переговорну групу і третю потужну складову наших партнерів: “Це має бути ефективний діалог з США, країнами ЄС, Туреччиною. Також цю тему активно необхідно пропрацьовувати з Китаєм. Вони мають показати потугу, що мають змогу врегулювання світових процесів. Сі Цзіньпінь уже "приміряє на себе регалії", що він може впливати на Путіна.



Також він додав: "Передовсім ефективність перемовин з росією буде залежати від того, наскільки наші інтереси відстоять Збройні сили України, наскільки сильно ми б’ємо ворога".