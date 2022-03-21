Країна, яка гіпотетично може допомогти Україні, – це Польща, тим паче враховуючи загрозу з боку Білорусі, – радник міністра оборони України

"Сподіваємось, що нам вдасться своїми силами побороти агресора, проте ситуація настільки крихка, що я не виключаю, що якась із країн НАТО стане пліч-о-пліч з Україною", – сказав він в етері Espreso.TV.



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Лубківський додав, що залучення країн НАТО може статись внаслідок атаки на цю країну з боку РФ: "Коли йде війна на такій великі території, то виключати, що вона може торкнутись інших країн, складно", – сказав експерт.



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Радник міністра оборони також наголосив: "Київ готовий до оборони, немає жодних підстав для занепокоєння. З самого початку ми розуміли, що метою Путіна буде Київ. Тож основні зусилля спрямовані на те, щоб вберегти столицю".

Окрім того, він додав: "Ми зараз чітко відстежуємо всі події на білорусько-українському кордоні, як тільки ворог спробує ступити на нашу землю, він отримає відсіч".



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