Окупанти використовують уже вже план "С" і далі, попередні не спрацювали, – офіцер ЗСУ, нардеп
Роман Костенко зауважив, що тепер тактика ворога – "торгуватись" захопленими територіями
"Тож зараз ворог хоче закріпитись на тих територіях, які вдалось частково захопити: це Херсонська область, ближче до Запорізької області, частина Дніпропетровської та Донецької області", – сказав він в етері Espreso.TV.
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Костенко додав: "Перший план в окупантів був – повністю заволодіти Україною, поставити своє керівництво та зробити країну маріонеткою. Це не вдалось, тож вони вирішили захопити Херсон, а потім намагались захопити Одесу. Другий план Б полягав у тому, щоб "відрізати" всі південні області та зробити коридор аж до Придністров’я і "відрізати" Україну від моря. Так само стосовно планів захоплення Києва. Це теж не вдалось окупантам, завдяки ЗСУ і завдяки українському народу. Тепер окупанти торгуватимуться тими територіями, які встигли вхопити, поки ЗСУ мобілізувались".
Також офіцер зазначив щодо Миколаєва, де воює: “У плані вторгнення ворога в Миколаїв та на Миколаївщину, ситуація стала менш напружена. Проте окупанти продовжують обстрілювати місто з відстані, а також обстрілюють військові об’єкти, вважають, що там розміщені ЗСУ".
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