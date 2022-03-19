Росіяни кажуть "гіперзвукова ракета", я кажу "ха-ха-ха", – військовий авіатор
Геннадій Хазан наголосив, що це модернізована ракета повітряного базування
"Питання: кого окупанти хочуть обдурити?", – сказав він в етері Espreso.TV.
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Хазан наголосив: "Ракети "Кинджал", які застосовує росія, – це, як вони називають, модернізований ракетний комплекс 9А-7660. Проте насправді – це модифікація ракети авіаційного базування 9М-7223. Тобто це так званий Іскандер, який запускають з літака Міг-31К. Питання: кого вони хочуть обдурити?".
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Хазан зауважив, що залякування "Кинджалом" чи іншою зброєю – це пропаганда росії, аби сіяти паніку серед українців. Також Хазан сказав: "Загалом, більше, ніж 1080 ракет РФ уже випустила на території України".
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