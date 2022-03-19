Міжнародний комітет Червоного Хреста розгортає активнішу роботу в Україні, – віцепрезидент Червоного Хреста України

"Напередодні уже був візит президент міжнародного комітету Червоного хреста Петера Маурера до Києва. Також до України приїхала потужна команда міжнародного комітету. Тут вони активно розгортають свою діяльність. Це справді досвідчені люди, які мають досвід роботи в справді гарячих точках. І ми самі сподіваємось, що їхня робота буде інтенсивнішою в Україні", – наголосив він в етері Espreso.TV.



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Також Розенко зауважив, що окрім міжнародної гілки, є Товариство Червоного Хреста України, яке продовжує працювати в усіх регіонах країни.

"З першого дня війни ми працюємо 24/7. І ми продовжуємо працювати в Маріуполі. В межах своїх можливостей надаємо гуманітарну допомогу, допомагаємо розгрібати завали, а також займаємось евакуацією людей".