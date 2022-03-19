В Маріуполі жахлива гуманітарна ситуація. Люди залишились без світла, води та їжі, - мешканець Маріуполя

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV



“В Маріуполі просто жахлива ситуація. В місті немає світла, їжі та води. Люди, які покидають місто, розповідають просто жахливі речі. Єдине, що є позитивним, що кожного дня все більше людей змогли виїхати з Маріуполя. Світ ще досить довго буде оговтуватись від того геноциду, який влаштувала РФ в місті Маріуполь.” - розповів Вишняков



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Вишняков повідомив, що точних даних про кількість людей, які залишилось в Маріуполі немає. Він повідомив, що на початок евакуації в місті залишалось близько 330 тис. людей.



“Приблизно 40 тис. людей змогли покинути місто. Більшість людей в місті не знають про коридори й не мають можливості виїхати. Автобусами ж до місця евакуації дістатись просто неможливо.” - розповів Вишняков



Нагадаємо, 18 березня в Україні 9145 людей евакуювали гуманітарними коридорами.