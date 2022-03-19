Китай уже активізувався, – політолог-міжнародник

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Шеренговський наголосив: "З початку війни Китай мовчав, лише з часом вони почали закликати до примирення. Тільки в ці дні ми почали фактично отримувати такі повідомлення від Політбюро, що затягування цієї війни може створювати проблеми для Китаю. Тож Китаю необхідно також думати, як це все зупинити. Звісно, він не робитиме цього прямо і залишатиметься максимально нейтральним".



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