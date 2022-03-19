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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Китай уже активізувався, – політолог-міжнародник
Ексклюзив

Китай уже активізувався, – політолог-міжнародник

19 березня, 2022 субота
10:01
війна з Росією китай

Дмитро Шеренговський переконаний, що "Китай уже визначає точки, чи залишатись на стороні росії, чи залишатись нейтральним, або ж взагалі синхронізуватись із Заходом". Про це політолог-міжнародник сказав в етері Espreso.TV.

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Шеренговський наголосив: "З початку війни Китай мовчав, лише з часом вони почали закликати до примирення. Тільки в ці дні ми почали фактично отримувати такі повідомлення від Політбюро, що затягування цієї війни може створювати проблеми для Китаю. Тож Китаю необхідно також думати, як це все зупинити. Звісно, він не робитиме цього прямо і залишатиметься максимально нейтральним".

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