Китаю невигідно стояти на боці Росії - дипломат Ващук

Про те, якими можуть бути перемовини США та Китаю поділився своїми думками дипломат Роман Ващук в етері телеканалу Еспресо.TV.



"Китай передусім є на боці Китаю, і в нього два набори інтересів. Це очевидно, економічні інтереси й тут рішучий інтерес по стороні України в тому, щоби отримувати українське зерно, щоби експортувати на українські та світові стабільні ринки, які сприяли б зростанню Китаю. З другого боку, є членство у мініреваншистському клубі, у якому агресивно і безвідповідально поводиться росія".



Димпломат зазначив, що Китай має подібну ситуацію з Тайванем, але до тепер був завжди обережнішим і успішнішим у просуванні своїх інтересів.



"І мені здається, що президент Байден буде китайцям нагадувати, що той шлях, який вони пройшли за останні 40 років без застосування військової сили, шлях спокійної сили, яка розбудовує, а не руйнує – є саме в інтересі самого Китаю. А для китайців подивитися, як росія не змогла поки що досягнути своїх інтересів і, мабуть, і не досягне своїм не вдалим і хоч болючим нападом на Україну, повинно їх переконати, що стояти на боці росії не в їхньому інтересі", - наголосив Ващук.



Нагадаємо, 17 березня Блінкен повідомив, що Байден дасть зрозуміти Сі Цзіньпіну, що Китай нестиме відповідальність за підтримку агресії Росії.

18 березня зазначив перший віцепрезидент ТПП України Непран: "Китаю вигідна слабка РФ - це сировинна база, китайці не зацікавлені у перемозі росіян"