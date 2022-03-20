Білоруська армія фінансувалась з близько 1% від ВВП країни на рік, – директор Центру військово-правових досліджень

"Тож РФ все так побудувала, щоб в разі якихось загроз всі йшли за допомогою до росії й не могли самі виконувати завдання. Ось це приблизно про білоруську армію", – сказав він в етері Espreso.TV.



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Експерт зазначив, що українські війська оцінюють всі ризики наступу з боку Білорусі та готові давати відсіч.



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"Маю припущення, що якщо Білорусь дасть наказ наступати на Україну, то після першого бойового зіткнення, армія може повернутись проти білоруської влади. Або навіть не виконає цей наказ", – сказав він.



Мусієнко додав: "Якщо Лукашенко хоче втратити всі важелі впливу і владу в Білорусі, то він може віддати наказ наступати на Україну. Проте оцінюючи настрої суспільства, ні білоруський народ, ні самі військові далеко не мають консенсусу щодо наступу на Україну. Окрім того, в Білорусі є велика частина опозиції. Звісно, вже були акти агресії проти України з боку Білорусі, проте ще є шанс не перейти ту фатальну межу після якої дороги назад немає".



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Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил заявляє, що наразі існує висока загроза наступу з Білорусі на Волинському напрямку.

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