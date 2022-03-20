Є велика загроза наступу з Білорусі на Волинь, – Генштаб
Генеральний штаб Збройних сил заявляє, що наразі існує висока загроза наступу з Білорусі на волинському напрямку.
Про це журналістам повідомили у Генштабі ЗСУ та джерела у розвідці.
Зокрема, у Генштабі заявили, що загроза наступу з Республіки Білорусь на Волинському напрямку оцінюється як висока. Водночас наголошують, що сили оборони України готові до відсічі.
За даними розвідки, наступ з Білорусі може розпочатися протягом найближчих 1-2 днів. Попри опір з боку рядових військових та мешканців Білорусі, рішення ухвалене керівництвом країни.
- Нагадаємо, в МВС заявили, що російська техніка підходить до білорусько-українського кордону.
- У військових частинах Білорусі замінюють офіцерів. Свої не хочуть воювати з Україною.
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