У військових частинах Білорусі замінюють офіцерів. Свої не хочуть воювати з Україною, - заява батальйону Кастуся Калиновського

Про це йдеться у заяві представників Добровольчого батальйону імені Кастуся Калиновського, оприлюдненій ввечері 19 березня 2022 року, під час відеостріму у форматі "запитання-відповідь", передає Еспресо.TV.



"Лукашенка схиляють до війни з Україною. Позабирали телефони. Збільшили кількість особистів. У деяких частинах вже змінюють офіцерський склад, тому що білоруські офіцери відмовляються виконувати накази безумного головнокомандувача", - підкреслюють білоруські добровольці.



При цьому загальна кількість тих білорусів, хто виступає за безпосередню участь громадян Білорусі у бойових діях Росії проти України, за даними батальйону ім. Калиновського, не перевищує 10%.



"Не усі білоруси підтримують режим (Лукашенка - ред.), не усі білоруси хочуть війни з Україною", - сказали у батальйоні.



Батальйон також звернувся до білоруських солдатів та офіцерів із закликом "не заходити на територію України", а якщо таке вже трапиться "за першої ж нагоди здаватися українським військовим".



Довідка



Білоруський добровольчий батальйон імені Кастуся Калиновського повністю підпорядковується командуванню Збройних Сил України. Наразі основна його частина взаємодіє з Територіальною обороною Києва, хоча деякі його підрозділи є і в інших українських містах.



Батальйон названо ім'ям білоруського національного героя ХІХ ст., учасника Січневого повстання проти Російської імперії 1863-1864 років Костянтина (Кастуся) Калиновського.



Батальйон Калиновського має єдиний офіційний ТГ-канал, а також бот для бажаючих долучитися.



В складі батальону вже воюють бійці Тактичної групи "Білорусь", які перебувають в Україні з 2014 року, відомі білоруські відеоблогери Павло Кулаженко (EXAMON) та Сергій Беспалов (творець телеграм-каналу "Моя країна Білорусь - МБК").



Кількість бійців постійно зростає.





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