Як перед нападом Росії. Із Києва виїхали співробітники посольства Білорусі
Підконтрольний режиму Лукашенка надзвичайний та уповноважений посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол заявив, що окрім нього з української території виїхали ще 10 співробітників посольства
Про це Сокол заявив сьогодні, 19 березня 2022 року, у коментарі білоруській державній інформаційній агенції БелТА, розповідає Еспресо.TV.
"Я виїхав (з України - ред.) о 20.00, а останній наш співробітник виїхав сьогодні о 9.00", - сказав посол.
"Нас було 11 співробітників", - сказав Ігор Сокіл.
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За його словами, вибирався він з України через Молдову. Його авто та речі перевірялися на КПП у місті Могилев-Подільський Вінницької області, де він особисто пробув шість з половиною огодин.
"Моя машина як посла була повністю оглянута, розпакована, навіть внутрішні елементи відшивки знімалися, особисті речі були оглянуті", - зазначив дипломат.
Довідка
Нагадаємо, що за день до нападу Росії, 23 лютого, Україну залишили усі російські дипломати.
Наразі на кордон з Україною стягнуто 10 білоруських батальйонно-тактичних груп.
Генштаб Білорусі каже, що 5 нових БТГ нібито змінюють в порядку ротації 5 колишніх.
При цьому техніку зі складу даних БТГ маркують червоним квадратом на кузовах, а бійці мають нарукавні пов'язки червоного кольору. Пов'язки червоного чи білого кольору, до слова, використовують російські інтервенти.
Білоруська армія досі не брала безпосередньої участі у війні з Україною. Сили Лукашенка обмежувалася тиловою підтримкою російської армії та наданням їй території для руху колон бронетехніки, розміщенню авіації, пуску ракет по цілям на українській території, лікуванню російських окупантів у білоруських шпиталях тощо.
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Білоруські війська зараз сконцентровані під Брестом, Кобрином, Пінськом.
17-18 березня велися роботи на наведенні понтонного мосту через Прип'ять біля Лельчиць.
Якщо дивитися на місця зосередження білоруської армії, то це прикордонні районі на межі з Волинською, Рівненською та Житомирською областями України.
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