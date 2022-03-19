Як перед нападом Росії. Із Києва виїхали співробітники посольства Білорусі

Про це Сокол заявив сьогодні, 19 березня 2022 року, у коментарі білоруській державній інформаційній агенції БелТА, розповідає Еспресо.TV.



"​​​Я виїхав (з України - ред.) о 20.00, а останній наш співробітник виїхав сьогодні о 9.00", - сказав посол.



"Нас було 11 співробітників", - сказав Ігор Сокіл.



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За його словами, вибирався він з України через Молдову. Його авто та речі перевірялися на КПП у місті Могилев-Подільський Вінницької області, де він особисто пробув шість з половиною огодин.



"Моя машина як посла була повністю оглянута, розпакована, навіть внутрішні елементи відшивки знімалися, особисті речі були оглянуті", - зазначив дипломат.



Довідка



Нагадаємо, що за день до нападу Росії, 23 лютого, Україну залишили усі російські дипломати.



Наразі на кордон з Україною стягнуто 10 білоруських батальйонно-тактичних груп.



Генштаб Білорусі каже, що 5 нових БТГ нібито змінюють в порядку ротації 5 колишніх.



При цьому техніку зі складу даних БТГ маркують червоним квадратом на кузовах, а бійці мають нарукавні пов'язки червоного кольору. Пов'язки червоного чи білого кольору, до слова, використовують російські інтервенти.



Білоруська армія досі не брала безпосередньої участі у війні з Україною. Сили Лукашенка обмежувалася тиловою підтримкою російської армії та наданням їй території для руху колон бронетехніки, розміщенню авіації, пуску ракет по цілям на українській території, лікуванню російських окупантів у білоруських шпиталях тощо.



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Білоруські війська зараз сконцентровані під Брестом, Кобрином, Пінськом.



17-18 березня велися роботи на наведенні понтонного мосту через Прип'ять біля Лельчиць.



Якщо дивитися на місця зосередження білоруської армії, то це прикордонні районі на межі з Волинською, Рівненською та Житомирською областями України.





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