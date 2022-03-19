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Тихановська в ООН закликала оголосити Білорусь тимчасово окупованою. Її підтримав Латушко

19 березня, 2022 субота
11:08
Світ Світлана Тихановська

Лідери білоруської опозиції, політемігранти Світлана Тихановська (Вільнюс) та Павло Латушко (Варшава) просять структури Організації Об'єднаних Націй присвоїти Білорусі міжнародно-правовий статус "тимчасово окупованої країни"

Подробиці наводить Еспресо.TV.

Першою з подібною ініціативою виступила Тихановська, визнана міжнародною спільнотою офіційно обраною главою білоруської держави за підсумками сфальшованих режимом Олександра Лукашенка президентських виборів 9 серпня 2020 року.

Таку заяву Світлана Тихановська оприлюднила під час влаштованої нею 17 березня 2022 року в Раді з прав людини ООН (Женеві, Швейцарія) президентації доповіді щодо стану справ у сучасній Білорусі. На зустрічі з нею були присутні 27 послів країн ЄС, які представляють свої країни в ООН, а також з представники з питань прав людини від США, Великої Британії, Гамбії, Коста-Ріки, Мексики та інши країн, інформує офіційний ТГ-канал політикині.

Як наголошується, Тихановська закликала послів названих країни в ООН:

"Визнати Білорусь як країну де-факто тимчасово окуповану Росією.

Притягти Лукашенка до трибуналу у зв'язку з подіями в Україні".

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Точку зору Тихановської поділяє Павло Латушко, координатор "Національного антикризового управління", наближеного до колишнього штабу ув'язненого нині екскандидата в президенти Республіки Білорусь Віктора Бабарико. 

На думку Латушка, визання Білорусі установами ООН як "тимчасово окупованої" є дуже важливим з кількох причин й такий крок, як він стверджує, повинен забезпечити незалежність Білорусі, адже зараз країною керую "очолюваний Лукашенко маріонетковий уряд, який повністю підпорядкований Москві".

"За допомогою інструментів міжнародного характеру ми повинні шукати виведення російських військ з Білорусі. Це (надання статусу окупованої країни - ред.) також дає підстави сприймати всі дії, які будуть здійснюватися білорусами проти окупації, елементів національно-визвольного руху. Й надихати такий рух, позначивши свої конкретні цілі,значення та сенс", - пояснив Латушко в інтерв'ю білоруській незалежній газеті Наша ніва.

Я впевнений, що більшість білорусів не хочуть, щоб російські війська в подальшому залишалися на території нашої країни. І тепер ми бачимо, що опір їхній присутності набуває різноманітних форм. Тому дуже важливим є донести до білорусів, що всі дії, спрямовані на цей опір, є боротьба з окупацією, протидія війні з Україною, яка проводиться з нашої території, боротьба за свободу, суверенітет та незалежність нашої країни, як абсолютні цінності. Й саме таким чином ця боротьба повинна й сприйматиметься світом", - зазначив Павло Латушко.

  • Нагадаємо, режим Лукашенко надав територію Білорусі у розпорядженння РФ як плацдарм для руху на Україну колон російської бронетехніки, а також для повітряних ударів по Україні.
  • На боці української армії проти росіян воює Білоруський добровольчий батальйон імені Кастуся Каліновського. Його бійці, зокрема, долучилися до оборони Києва.


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Білорусь
ООН
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новини Білорусі
Світлана Тихановська
режим Лукашенка
Павло Латушко
Женева
Швейцарiя
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