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Головна війна з Росією Білоруському послу Ігорю Соколу під час втечі з України офіційно вручили "30 срібняків"

Білоруському послу Ігорю Соколу під час втечі з України офіційно вручили "30 срібняків"

19 березня, 2022 субота
11:40
війна з Росією Ігор Сокол

Підконтрольний самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку надзвичайний та уповноважений посол Республіки Білорусь Ігор Сокол під час перетину кордону з Україною в білоруському напрямку був викликаний на співбесіду

В ході розмови українська сторона передала йому названу "30 срібняками" жменю монет. Відповідне відео сьогодні, 19 березня 2022 року, оприлюднила Державна прикордонна служба України, передає Еспресо.TV.

Підполковник прикордонників Горобець попросив їх передати очільнику прикордонного відомства Білорусі Анатолію Лаппо.

"Це наказ!", - сказав полковник Соколу.

Білоруський посол брати монети відмовився.
 


"Це наказ для вас, а не для мене", - заперечив Ігор Сокол.

"Рашисти здійснюють відкриту криваву агресію проти України з території Білорусі.

Як відомо, тридцять срібняків - плата за зраду.

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За удар в спину Україні посол мав змогу передати їх керівнику Державного прикордонного комітету республіки білорусь генерал-лейтенанту Лаппо А. П.", - додав від себе голова Державної прикордонної служби України Андрій Дейнеко.


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