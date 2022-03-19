Білоруському послу Ігорю Соколу під час втечі з України офіційно вручили "30 срібняків"

В ході розмови українська сторона передала йому названу "30 срібняками" жменю монет. Відповідне відео сьогодні, 19 березня 2022 року, оприлюднила Державна прикордонна служба України, передає Еспресо.TV.



Підполковник прикордонників Горобець попросив їх передати очільнику прикордонного відомства Білорусі Анатолію Лаппо.



"Це наказ!", - сказав полковник Соколу.



Білоруський посол брати монети відмовився.





"Це наказ для вас, а не для мене", - заперечив Ігор Сокол.



"Рашисти здійснюють відкриту криваву агресію проти України з території Білорусі.



Як відомо, тридцять срібняків - плата за зраду.



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За удар в спину Україні посол мав змогу передати їх керівнику Державного прикордонного комітету республіки білорусь генерал-лейтенанту Лаппо А. П.", - додав від себе голова Державної прикордонної служби України Андрій Дейнеко.

Нагадаємо, режим Лукашенко надав територію Білорусі у розпорядженння РФ як плацдарм для руху на Україну колон російської бронетехніки, а також для повітряних ударів по Україні.

На боці української армії проти росіян воює Білоруський добровольчий батальйон імені Кастуся Каліновського. Його бійці, зокрема, долучилися до оборони Києва.



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