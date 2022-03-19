У Білорусі споруджують нову переправу для танків через Прип'ять. Під загрозою Житомирщина
В районному центрі Петриків Гомельської області Білорусі російські окупанти облаштовують понтонну переправу через річку Прип'ять
Завдяки їй можна буде дістатися Лельчицького району, що межує з Україною. Про це із посиланням на білоруську службу Радіо Свобода інформує Еспресо.TV.
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Бронетехніка росіян, а саме танки, БТРи та САУ (самохідні артилерійські установки), за даними радіостанції, вже розвантажуються на залізничній станції Муляравка, розташованій у Петриківському районі.
"17 і 18 березня місцеві жителі бачили, що техніка їхала через Петриків. Від залізниці до міста танки та інше озброєння підвозять спеціальними вантажівками з платформами, які їздять в супроводі міліцейських автомобілів з блимавками та сиренами", - йдеться у повідомленні.
Південна частина Лельчицького району межує з Житомирською областю України.
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