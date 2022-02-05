Лукашенко про війну з Україною: "Максимум 3-4 дні. Автомати дерев'яні... Там нікому проти нас воювати. Володя Зеленський трухнув"
Самопроголошений правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив у розмові з російським телевізійним пропагандистом Володимиром Соловйовим, що Україна, на його думку, не зможе успішно протистояти війська Росії та Білорусі
Уривок їхньої бесіди пресслужба Лукашенка оприлюднила ввечері у суботу, 5 лютого 2022 року, на відомчому ТГ-каналі "Пул первого", передає Еспресо.TV.
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"Ця війна триватиме, Володю, ну, максимум 3-4 дні", - запевнив Соловйова Лукашенко.
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"Там нікому буде проти нас воювати. Ті, яких показують із цими автоматами дерев'яними, як вони тренуються, так ми зараз вийдемо з тобою до сусідньої зали і знімемо на мобільний телефон це тренування. І покажемо", - додав правитель Білорусі.
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При цьому Лукашенко висміяв президента України.
"І як тільки трохи запахло Володя Зеленський одразу трухнув і: "Хлопці-хлопці", - сказав Лукашенко.
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