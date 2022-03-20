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Тривожний сигнал: в МВС заявили, що російська техніка підходить до білорусько-українського кордону

20 березня, 2022 неділя
02:21
війна з Росією білоруські війська

Російська військова техніка підходить до білорусько-українського кордону, а білоруські дипломати залишили територію України

Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив в етері єдиного телемарафону. 

“Справді, підходить російська техніка до білоруського кордону, справді росіяни пробують знову зайти з певними, не такими, звичайно, великими силами, як це було три тижні тому. В цілому ми розуміємо, де вони заходять, куди заходять, ми розуміємо, що росіяни не полишають ідеї зробити ще одну спробу штурму міста Київ. Ну що ж, будемо з ними воювати”, - заявив працівник МВС.

За словами Денисенка, білоруські дипломати вже залишили територію України і це "тривожний сигнал".

“Білоруські дипломати залишили територію України. Це реально тривожний сигнал. Я б особисто оцінював ситуацію можливості вступу Білорусі у військовий конфлікт як 60 на 40. Ще тиждень тому було 40 на 60, але все ж таки я думаю, що Лукашенко буде робити все від себе залежне, щоб не входити в прямі бойові дії. Армія в нього відносно невелика... приблизно 40 тис. людей. Це вся армія включно з тилами, з госпіталями", - сказав Вадим Денисенко.

Україна готова до вторгнення білорусів.

"В принципі на заході ми готові до їхнього вторгнення, ми готові до того, що білоруси можуть перейти наш кордон. Але для нас це точно було б непотрібно”, — сказав радник міністра внутрішніх справ.

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Білорусь
МВС
Вадим Денисенко
Олександр Лукашенко
кордон
російська агресія
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