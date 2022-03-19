Залізничного сполучення між Білоруссю та Україною більше немає, - очільник УЗ
Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин заявив, що між Білоруссю та Україною немає залізничного сполучення
Про це він заявив в ефірі Настоящего времени, передає НВ.
"Я нещодавно звертався із закликом до білоруських залізничників не виконувати злочинні накази та не вести російські військові ешелони у бік України. Я можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає", - повідомив Камишин.
Він також зазначив, що вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять.
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"Я вірю в те, що серед білорусів, а особливо серед білоруських залізничників, ще залишилися чесні люди, і я не хотів би їх підставляти за те, що відбувається на сьогодні серед залізничників Білорусі", - додав голова правління УЗ.
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