Україна інформує білорусів щодо того, як здатись в полон, якщо буде наказ про наступ, - Маляр

Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала під час телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Є вже офіційна інформація на сторінці Генерального штабу ЗСУ щодо підготовки до активних агресивних дій з боку кордону з Білоруссю. Але тут ситуація дуже цікава. Є позиція військових Білорусі. І серед них вже зріє страх і небажання виконувати це розпорядження, якщо воно буде, тому що вони вже бачать, що тут відбувається. У них потроху руйнується міф про непереможну російську армію. Вони вже починають усвідомлювати, що насправді виконання такого наказу - це вчинення воєнного злочину", - сказала Маляр.

За її словами, українська сторона намагається відповісти на їхній запит надати інформацію про те, як краще здатися у полон.



"Доносимо інформацію про те, якщо так станеться, як здатися у полон. Тому що там є високий запит на здачу у полон, якщо почнуться такі активні дії, і в них не буде виходу", - сказала заступник міністра.

За інформацією Маляр, у РФ проблеми з особовим складом, через це вона звертається до інших країн по допомогу, шукає найманців, бо власних ресурсів бракує.

Генеральний штаб Збройних сил заявляє, що наразі існує висока загроза наступу з Білорусі на Волинському напрямку.