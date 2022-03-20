Будьте емпатійними до біженців, вони пережили такі муки, які словами описати неможливо, – лідер гурту Kozak System, боєць ТрО
Іван Леньо зауважив, що багатьом з біженців довелось пережити надзвичайно важкі дні окупації та евакуації, тому він закликав усіх, хто приймає біженців, бути з ними толерантними
"Стосовно Західних областей, хто приймає біженців з Чернігова, Маріуполя, Бучі, Ворзеля – зі всіх гарячих точок. Багатьом довелось виходити з тих міст пішки. Ці люди пережили такі страшні муки, які описати словами неможливо. Оскільки я в патрульній поліції, а Київ займається евакуацією, я наслухався і надивився такого, що в мене серце завмирає", – сказав Леньо в етері Espreso.TV.
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"Тож закликаю всіх, хто приймає біженців, будьте з ними дуже толерантними, емпатійними. Ви навіть не уявляєте собі в страшному сні, що ці люди пережили", – наголосив співак.
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