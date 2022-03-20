Норвегія хоче евакуйовувати українців напряму через авіасполучення, – українська журналістка в Норвегії
Мар’яна Могитич-Пітковська наголосила, що "повітряний міст" важливий, аби максимально спростити дорогу з Україну до Норвегії
"Різні міжнародні організації звертаються стосовно небезпечних сигналів, що українці на кордонах потрапляють у неприємні ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, сутенерством і так далі. Тож, аби максимально мінералізувати такі ситуації уряд Норвегії розглядатиме запуск таких спеціальних авіарейсів для українських біженців", – наголосила вона в етері Espreso.TV.
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Також журналістка зауважила, що сьогодні у Норвегії 3000 тис. українських біженців. Загалом норвезький уряд очікує близько 300 тис. українців.
"У Норвегії проходить безліч заходів на підтримку України. Сьогодні до акцій доєднуються не просто діаспора та українці, а й люди різних національностей, а також влада, представники різних партій", – додала вона.
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