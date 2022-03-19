Китай хоче від Москви кінцевого оформлення своїх інтересів, – ексдепутат Держдуми
Марк Фейгін переконаний, що передовсім Китай хоче задовольнити економічні інтереси
"Ці інтереси простягаються від Забайкалля і до Далекого Сходу", – сказав він в етері Espreso.TV.
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Фейгін додав, що, окрім того, Китаю необхідний безпосередній доступ до ресурсів: “Не так, аби Москва щось продавала, а щоб Китай міг сам добувати, транспортувати, привозити своїх робітників. Приклад цього є Казахстан. Там газова та нафтова сфери експлуатуються саме Пекіном. Китай хоче вже не просто купляти, він хоче володіти, вони хочуть повноцінно бути присутніми на ринку".
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Також Фейгін наголосив, що Китаю необхідні економічні зони своєї присутності всередині росії: "Мова поки що не йде про відторгнення Сибіру та Далекого Сходу – про це рано поки що говорити".
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Експерт зауважив, що в перспективі Китай може хотіти воєнної присутності в межах РФ: "Йдеться не безпосередньо про китайську армію, а про можливість встановити станції відстежування, супутникові об’єкти, радіолокаційні станції й так далі".
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