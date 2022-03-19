Китай хоче від Москви кінцевого оформлення своїх інтересів, – ексдепутат Держдуми

"Ці інтереси простягаються від Забайкалля і до Далекого Сходу", – сказав він в етері Espreso.TV.



Читайте також: Китай уже активізувався, – політолог-міжнародник



Фейгін додав, що, окрім того, Китаю необхідний безпосередній доступ до ресурсів: “Не так, аби Москва щось продавала, а щоб Китай міг сам добувати, транспортувати, привозити своїх робітників. Приклад цього є Казахстан. Там газова та нафтова сфери експлуатуються саме Пекіном. Китай хоче вже не просто купляти, він хоче володіти, вони хочуть повноцінно бути присутніми на ринку".



Читайте також: Росіяни кажуть "гіперзвукова ракета", я кажу "ха-ха-ха", – військовий авіатор



Також Фейгін наголосив, що Китаю необхідні економічні зони своєї присутності всередині росії: "Мова поки що не йде про відторгнення Сибіру та Далекого Сходу – про це рано поки що говорити".



Читайте також: Путін підвів Пекін: Україну не вдалось взяти за 2 дні, – політичний експерт Володимир Омелян



Експерт зауважив, що в перспективі Китай може хотіти воєнної присутності в межах РФ: "Йдеться не безпосередньо про китайську армію, а про можливість встановити станції відстежування, супутникові об’єкти, радіолокаційні станції й так далі".



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

