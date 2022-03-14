Путін підвів Пекін: Україну не вдалось взяти за 2 дні, – політичний експерт Володимир Омелян
Омелян зауважив, що Путін пообіцяв Китаю швидку, блискучу та переможну кампанію в Україні
Також Омелян наголосив, що сьогодні акції китайських компаній впали до рівня 2008 року, за його словами, до рівня найбільшої кризи, яку Китай пережив свого часу: "Це відбулось через те, що в пресі з’явились чутки, що росія звернулась до Китаю за військовою та фінансовою допомогою, а Китай розгляне це питання. Ринок відреагував одразу, бо росія країна №1 за токсичністю, а будь-який зв’язок з ними вбиває усяке прізвище, усякого політика чи усяку державу. Тож Китай побачивши, що Росія безнадійно загрузла в Україні й шанси на поразку Москви в рази більші, ніж мирне врегулювання, вирішив відійти від російського партнера і потім купити його задешево", – наголосив політичний експерт.
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- Нагадаємо, США повідомили союзникам про те, що Китай виявив готовність надати Росії військову підтримку
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