Путін підвів Пекін: Україну не вдалось взяти за 2 дні, – політичний експерт Володимир Омелян





Читайте також: Це казки, що закриття неба над Україною спровокує Третю світову війну. Вона вже триває, – Валерій Чалий "Внаслідок такої кампанії росія чи Китай мали б отримати Україну у вигляді 45 млн населення, 600 тис. метрів квадратних території й багато інших “бонусів”. Путін підвів Пекін, ті своєю чергою, витримавши павзу в декілька днів, почали висловлювати своє невдоволення", – сказав політичний експерт в етері Espreso.TV.

Також Омелян наголосив, що сьогодні акції китайських компаній впали до рівня 2008 року, за його словами, до рівня найбільшої кризи, яку Китай пережив свого часу: "Це відбулось через те, що в пресі з’явились чутки, що росія звернулась до Китаю за військовою та фінансовою допомогою, а Китай розгляне це питання. Ринок відреагував одразу, бо росія країна №1 за токсичністю, а будь-який зв’язок з ними вбиває усяке прізвище, усякого політика чи усяку державу. Тож Китай побачивши, що Росія безнадійно загрузла в Україні й шанси на поразку Москви в рази більші, ніж мирне врегулювання, вирішив відійти від російського партнера і потім купити його задешево", – наголосив політичний експерт.

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Нагадаємо, США повідомили союзникам про те, що Китай виявив готовність надати Росії військову підтримку



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